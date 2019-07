Main Square Festival : Jain fait de son mieux pour clôturer l'édition 2019

© YANN FOSSURIER / FRANCE 3

Le public du Main Square pendant "Alright" de Jain

Ambiance mitigée

"Makeba", la dernière chanson du Main Square Festival 2019

Jain arrive. Pas de musiciens, pas de danseurs. Quelques vidéos projetées derrière elle et des pas de danse répétitifs pour tenter comme elle peut d’ambiancer la foule. "Le Main Square, est ce que vous êtes chauds ?" Réponse timide des fans, concentrés devant la scène. Ce week-end, Angèle vendredi soir et Lomepal samedi soir avaient réussis à galvaniser la foule dès leur entrée sur scène.Certains festivaliers sont d’ailleurs étonnés de la tête d’affiche de ce dimanche soir. Et Jain aussi.du Main Square. "Ma première fois au Main Square, j’étais là, dans le public pour voir Stromae" raconte-t-elle.Quelques-uns quittent l’esplanade d’Arras mais d’autreset. Vendredi soir, DJ Snake faisait danser les 40 000 festivaliers pour clôturer la première soirée et samedi soir, Martin Garrix enflammait le dancefloor. Autant dire que le show de Jain ne créé pas les mêmes scènes de furie.Pourtant,: All right, Come, Oh man… L’ambiance monte, un peu.. Elle demande à la foule de répeter les phrases après elle. Mais la tâche semble compliquée. La dernière chanson,. Mais il est trop tard. L'édition 2019 est déjà terminée.L’année dernière, Orelsan clôturait le Main Square éditionet l’ambiance était complètement folle. En, c'était Radiohead., Les Insus., Pharell Williams., David Guetta., Indochine. Jain, un mauvais choix pour clôturer cette édition 2019 ? Nous n’irons pas jusque-là, mais qualifier ce choix de clôture dene trahit pas notre pensée.