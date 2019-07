MAIN SQUARE FESTIVAL. Météo, billets, cashless, nouveautés, prog'... Ce qu'il faut savoir sur l'édition 2019

Main square festival : reste-t-il des billets ?

Main Square festival 2019 : quelle météo ?

© METEO FRANCE / FRANCE 3

Main square festival 2019 : quelles sont les nouveautés ?

🔥 #MainSquare J-1 😎



👉🏽 Nouvel espace « Le Bastion de la Reine » avec une scène régionale, une Grande Roue et l’accès à l’accrobranche ✅#Arras #MainSquare2019 pic.twitter.com/b9oKdN2wZU — Ville d'Arras (@VilleArras) 4 juillet 2019

© MAIN SQUARE FESTIVAL

Situé sur les remparts, découvrez ... LE COIN DES CHEFS !



Toi, tu vas te régaler ce week-end 🤤 #MainSquare2019 pic.twitter.com/l211nb0RFC — Main Square Festival (@MainSquareFest) 3 juillet 2019

Main square festival : comment s'y rendre ?

© MAIN SQUARE FESTIVAL

Tu viens au Main Square ? Prends le TER !



🚆 Ton billet à partir de 2€ seulement

🌔 Des trains de nuit pour rentrer en toute tranquillité

🎟️ Un "Pass 3 jours" @TERHDF pour tous tes allers et retours



Par ici 👉 https://t.co/ov6lLXMEy3



Et ici, aussi 👉 https://t.co/uvNJcswTjV pic.twitter.com/14YJmtsg8o — Main Square Festival (@MainSquareFest) 25 juin 2019

Vendredi 5 Juillet 2019

Samedi 6 Juillet 2019

Dimanche 7 Juillet 2019

Main Square festival : comment payer ?

L'application mobile du #MainSquare2019, ton compagnon indispensable pour recharger ton cashless, utiliser le plan géolocalisé ou mettre en favori les horaires artistes 👌



* App Store 👉 https://t.co/rrYS9cc2ci

* Google Play 👉https://t.co/mKWsKVggHl pic.twitter.com/wpn99JJN63 — Main Square Festival (@MainSquareFest) 4 juillet 2019

Main square festival : où dormir ?

Bookez votre @FestiTent aujourd'hui et gagnez une paire de lunettes 😎



1️⃣ Allez sur https://t.co/llIGiWAhgB

2️⃣ Ajoutez le code 👉 lunettes-de-soleil-gratuites 👈

3️⃣ Recevez vos lunettes, easy



Vous avez jusqu'à ce soir, 23h59 et 59 secondes ✅ pic.twitter.com/gjtH3NRCDA — Main Square Festival (@MainSquareFest) 27 juin 2019

Main square festival : et si on ne peut pas y aller ?

Soleil, francophonie et anniversaire. Le Main Square festival d'Arras fête sa 15ème édition cette année. Avec une programmation très francophile : Angèle, Eddy de Pretto, Lomepal, Big Flo et Oli... Pas de très grosse tête d'affiche international ou historique type Muse, Depeche Mode ou Radiohead mais plein de valeurs sûres : Macklemore, Martin Garrix, Ben Harper... Le final de dimanche soir sera assuré par Jain.Le soleil sera au rendez-vous. Le public aussi : bien plus de 100 000 personnes attendues comme chaque année.Oui, mais très peu. Pour les retardataires, un achat de dernière minute est possible sur le site du Main Square Festival. Des billets "un jour" sont disponibles pour une seule date : le dimanche 6 juillet. prix : 54 €. les autres jours sont complets et il n'y a a plus non plus de pass 3 jours.La tendance est bonne, presque idéale. Du soleil mais pas de chaleur excessive encore moins de canicule. Le beau temps va continuer comme ces derniers jours. Des nuages élevés seront présents sur le Pas-de-Calais et les températures monteront encore d’une petite marche vendredi.Samedi, la tendance laisse envisager le maintien d’un temps sec et ensoleillé, mais avec un peu plus de nuages, surtout dimanche. Il existe cependant un petit risque de pluie pour samedi dans la soirée. Quant aux températures elles repartiront à la baisse pour ne pas dépasser 22° dimanche après-midi.Une 3ème scène ! C'est la grosse nouveauté de cette 15ème édition. Après la Main Stage, la Green Room, voici donc le Bastion de la Reine, sur laquelle se produiront des groupes régionaux. Cette nouvelle scène sera installée derrière les espaces presse et VIP du festival. 11 groupes y seront programmés du vendredi au dimanche : Nouveaux Climats, Ben, Dimanche, Edgär, Cayman Kings, Weekend Affair, Esplanades, Bison Bisou, Structures, Fall of Messiah et Louis Aguilar.Ce nouvel espace sera aménagé avec un zone de détente et pour la première fois une grande roue, haute de 25 mètres. Elle offrira une vue panoramique sur le public des deux scènes principales.Le Main Square a également annoncé de nouveaux espaces de repos et de restauration à proximité de la Green Room (scène secondaire), au niveau du square situé à proximité de l'entrée technique du festival. Les nouveautés de l'an dernier : accrobranche, cabanes discothèques, tyrolienne... sont reconduites.Le Main Square a également invité des chefs qui cuisnieront pour les festivaliers sur les remparts.Si vous choisissez la, des parkings gratuits seront mis à disposition dans et aux abords d'Arras. En voici le plan.En train, la SNCF TER Hauts-de-France met en place une tarification spécifique pour le festival avec des billets à 2, 5, 10, 15 ou 20€ en fonction de la distance dans tout le territoire Hauts-de-France sur les lignes TER ayant pour origine ou destination Arras les 5, 6 et 7 Juillet 2019.Une fois arrivés à bon port, vous pourrez vous rendre au festival par la Porte Royale de la Citadelle, accessible depuis le Boulevard du Général De Gaulle.Ouverture des portes : 15h30Début des concerts : 17h00Fin du dernier show : 02h40Ouverture des portes : 13h30Début des concerts : 15h00Fin du dernier show : 01h50Ouverture des portes : 12h30Début des concerts : 14h00Fin du dernier show : 00h30Depuis trois ans, le Main Square Festival a opté pour le système de paiement dématérialisé "Cashless". Tous les achats sur le site de l'événement se font grâce à un bracelet qui fait office de portefeuille électronique. Inutile de prendre du liquide et/ou une carte bleue.La puce intégrée vous permettra de le créditer via une application mobile, un site internet ou directement sur le lieu du festival, et de dépenser à souhait toute la soirée. Inutile donc d'emmener de l'argent liquide, aucun distributeur automatique de billets ne sera d'ailleurs installé sur le site.Petit conseil des organisateurs : pré-chargez votre compte avant d'arriver, cela vous évitera une fille d'attente sur place sous le soleil !Vous pouvez également payer via l'application Lypay, via des QR codes à présenter aux restaurateurs. "En téléchargeant l’application avant le 5 juillet, profitez de 3€ OFFERTS avec le code « MSF19 » sur votre 1er paiement pendant le festival (en vous rendant dans la rubrique Fidélité)", précise le festival.Un camping est accessible à une quinzaine de minutes à pieddepuis le site du festival, à proximité de l'enceinte fortifiée, au niveau de l'avenue Jean Zay et près du lycée Savary. Les prix vont de 8 euros pour une nuit à 20 euros pour quatre nuits, le tout pour une personne.Des navettes assureront la desserte entre la gare SNCF et le camping. Et un petit train de la Citadelle vers le camping. Mais attention : le site est interdit aux voitures, donc oubliez l'option camping car.En revanche, FestiTent propose de tout prévoir à votre place. Pour des offres allant de 50 euros pour une personne à 320 euros pour quatre personnes : inutile de vous encombrer de vos tentes et matelas, tout sera déjà sur place. Des options sont également disponibles pour ceux qui souhaiteraient plus de confort.Certains concerts seront retransmis en direct, gratuitement, sur notre site, en partenariat avec france.tv. Restez connecté à notre site et notre page Facebook . Seront restransmis (entre autres) : Macklemore, Ben Harper, Arnaud Rebotini, Cypress Hill...