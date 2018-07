Main Square Festival : on a testé 3 nouveautés de l'édition 2018

1. La boîte de nuit à 10 personnes

Main Square 2018 : découvrez la Green room Jungle

© MSF





2. La tyrolienne

© JB

3. Le concours d'affiches

Une "fausse" affiche de Justice / © EM

Le, c'est évidemment des concerts grandioses et une ambiance incomparable... Mais c'est aussi plein dequi rendent le festivalier heureux. Cette année,ont attiré notre attention.C'est la petite nouvelle de cette année. La "" a fait son apparition près de l'entrée principale, derrière le bar de plage. Le principe ? Faire danser dansAu programme : Too many cars,, Silvio Daria... De quoi transpirer, encore un peu plus, entre deux concerts...Rien de mieux pour prendre un peu l'air frais : la! Cette année, les festivaliers ont l'occasion de profiter un peu duqui s'est installé dans la Citadelle.Vendredi, pas moins deont tenté l'expérience. Et même en costume de super-héroïne, les frissons sont garantis. "C'est difficile de garder la confiance tout le temps, même quand on est super-woman", sourit Caroline, qui vient au Main Square depuis plusieurs années. "Mais quand on a vu ça sur le site internet, on s'est ditTout a commencé au mois d'avril. Le Main Square Festival lançait alors un, avec, à gagner, un bel affichage sur les murs de la Citadelle.Leest bluffant. Sur les remparts de la citadelle, des panneaux urbains mettent en valeur les affiches gagnantes. Des affiches qui ont l'air de vraies sauf qu'elles sont simplement là pour la beauté du geste. Rien à vendre, juste un esprit "Main Square" qui transparait au travers de créations graphiques autour des artistes de l'édition 2018 : Queens of the stone age, Orelsan, Romeo Elvis...