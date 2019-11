Main Square Festival : les premiers noms de l'édition 2020 seront annoncés cette semaine

Les têtes d'affiche des principaux festivals en 2020 TECATE PAL NORTE (MEX, 20-21 mars 2020)

► Tame Impala, The Strokes, Foster The People, Iggy Azalea, MGMT, Milky Chance, Sum 41, Klingande, Lauv, Rodrigo y Gabriela. LOLLAPALOOZA ARGENTINA, BRASIL + CHILE (ARG, BRA, CHI, 27 mars-5 avril 2020)

► Guns'n'Roses, Travis Scott, The Strokes, Lana Del Rey, Gwen Stefani, Armin Van Buuren, Vampire Weekend, Cage The Elephant, The Lumineers, James Blake, A Day To Remember, Charli XCX, Mika, Madeon, Rita Ora, LP. FESTIVAL ESTEREO PICNIC (COL, 3-5 avril 2020)

► Guns'n'Roses, The Strokes, The Chemical Brothers, Armin Van Buuren, Vampire Weekend, Nile Rodgers & Chic, James Blake, Cage The Elephant, LP, Hot Chip, Rita Ora, Madeon, Charli XCX, Idles. FESTIVAL PANORAMAS (FRA, 10-12 avril 2020)

► Bon Entendeur, Mr Oizo, Naive New Beaters, Boys Noize, N'to. EPICENTER FESTIVAL (USA, 1er-3 mai 2020)

► Metallica, Deftones, Volbeat. LIVERPOOL SOUND CITY (GBR, 1er-3 mai 2020)

► Pale Waves, The Blinders, Tim Burgess. BOSTON CALLING (USA, 22-24 mai 2020)

► Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers. ALL POINTS EAST (GBR, 22-31 mai 2020)

► Tame Impala. NORTHSIDE (DAN, 4-6 juin 2020)

► Green Day, Weezer, Robyn. ROCK AM RING / ROCK IM PARK (ALL, 5-7 juin 2020)

► System Of A Down, Green Day, Volbeat, Korn, Deftones, The Offspring, Weezer, YUNGBLUD. WE LOVE GREEN (FRA, 6-7 juin 2020)

► Lana Del Rey. BELSONIC (GBR, 7-21 juin 2020)

► Lewis Capaldi, Iron Maiden, Lionel Richie. NOVA ROCK FESTIVAL (AUT, 10-13 juin 2020)

► System Of A Down, Korn, The Offspring. FIRENZE ROCKS (ITA, 11 juin 2020)

► Green Day, Weezer, Red Hot Chili Peppers. GREENFIELD FESTIVAL (SUI, 11-13 juin 2020)

► Volbeat, Disturbed, Bring Me The Horizon. DOWNLOAD FESTIVAL UK (GBR, 12-14 juin 2020)

► Kiss, Iron Maiden, System Of A Down, Deftones, Korn, The Offspring, Gojira, Volbeat. I-DAYS MILANO (ITA, 12 juin-17 juillet 2020)

► System of a Down, Korn, Billie Eilish COPENHELL (DAN, 17-20 juin 2020)

► Judas Priest, Korn. PINKPOP (NDL, 19-21 juin 2020)

► Red Hot Chili Peppers, Post Malone, Deftones, Keane, Zara Larsson, Disturbed. ROCK FOR PEOPLE (CZE, 18-21 juin 2020)

► Green Day, Fall Out Boy, Weezer, The 1975. GRASPOP (BEL, 18-21 juin 2020)

► Iron Maiden, Judas Priest, Deep Purple, The Offspring, Korn, Airbourne, Alter Bridge, Deftones, Enter Shikari. HURRICANE FESTIVAL / SOUTHSIDE FESTIVAL (ALL, 19-21 juin 2020)

► Twenty One Pilots, Kings Of Leon, The Hives, Martin Garrix, Bring Me The Horizon, The 1975, Sofi Tukker, Wolf Alice. GLASTONBURY FESTIVAL (GBR, 24-28 juin 2020)

► Diana Ross, Paul McCartney. TINDERBOX (DAN, 25-27 juin 2020)

► Post Malone, Lenny Kravitz. PROVINSSI FESTIVAL (FIN, 25-27 juin 2020)

► System of a Down, Korn, Deftones, Charli XCX, Gojira. RETRO C TROP (FRA, 26-28 juin 2020)

► Iggy Pop, Simple Minds, Tryo. FESTIVAL DE NÎMES (FRA, juin-juillet 2020)

► Taylor Swift, Lenny Kravitz, Christophe Maé, Alain Souchon, Francis Cabrel. NUITS DE FOURVIERE (FRA, juin-juillet 2020)

► Thom Yorke. ROSKILDE FESTIVAL (DAN, 27 juin-4 juillet 2020)

► Taylor Swift, Thom Yorke, Pusha T. OPEN'ER FESTIVAL (POL, 1er-4 juilllet 2020)

► Taylor Swift, Thom Yorke. COGNAC BLUES PASSION (FRA, 1er-5 juillet 2020)

► Francis Cabrel, Morcheeba. VIDA FESTIVAL (ESP, 2-4 juillet 2020)

► Parcels, Belle and Sebastian. MAD COOL FESTIVAL (ESP, 8-11 juillet 2020)

► Taylor Swift, Billie Eilish, Twenty One Pilots, Pixies, Tove Lo, Alt-J, Foals, Wolf Alice, Pale Waves, Nothing But Thieves, Jamie Cullum, Deftones, YUNGBLUD, Tones and I, Cage The Elephant, Paul Weller. LES ARDENTES (BEL, 9-12 juillet 2020)

► PNL. SPLASH FESTIVAL (ALL, 9-12 juillet 2020)

► PNL. NOS ALIVE (POR, 9-11 juillet 2020)

► Taylor Swift, Billie Eilish, Two Door Cinema Club, Alt-J. GALWAY INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL (IRL, 13-26 juillet 2020)

► Pixies. VIEILLES CHARRUES (FRA, 16-19 juillet 2020)

► Céline Dion. I-DAYS (ITA, 17-19 juillet 2020)

► Billie Eilish. LOLLAPALOOZA PARIS (FRA, 18-19 juillet 2020)

► Billie Eilish. PALEO FESTIVAL NYON (SUI, 21-26 juillet 2020)

► Céline Dion. WACKEN OPEN AIR (ALL, 30 juillet-1er août 2020)

► Slipknot, Judas Priest. LOW FESTIVAL (ESP, 31 juillet-2 août 2020)

► Two Door Cinema Club, Primal Scream, White Lies. OFF FESTIVAL KATOWICE (POL, 7-9 août 2020)

► Iggy Pop. CREAMFIELDS (GBR, 27-30 août 2020)

► Armin Van Buuren.

Les premiers noms du prochain Main Square vont enfin être révélés ! Ce sera ce vendredi 22 novembre, à 18h30, au pied du beffroi d'Arras, en présence d'Armel Campagna, le directeur du festival, Frédéric Leturque, le maire de la ville, et Pascal Lachambre, le président de la communauté urbaine.A quoi faut-il donc s'attendre l'an prochain à la Citadelle ?Parmi les grosses têtes d'affiche internationales, Twenty One Pilots fait sans doute figure de favoris. Le duo américain est déjà programmé sur trois festivals européens autour des dates du Main Square : Hurricane et Southside, en Allemagne, le week-end des 20 et 21 juin, puis le Mad Cool Festival, en Espagne entre le 8 et le 11 juillet. Et leur tourneur en France n'est autre qu'Armel Campagna (sous sa casquette Live Nation).Mais d'autres pointures internationales seront aussi en festivals au printemps ou à l'été prochain : Green Day, Red Hot Chili Peppers, Metallica, The Offspring, Lana Del Rey, Mika, Fall Out Boy, Lenny Kravitz, Kiss, Iron Maiden, Guns'N'Roses, Foo Fighters, System of a Down, Post Malone, Pixies, Keane, Tame Impala, Lewis Capaldi, Charli XCX, Tove Lo, LP, Zara Larsson, Sum 41, Korn, Foals, Weezer, The Chemical Brothers ou encore le DJ Armin Van Buuren. Et d'autres pourraient encore sortir du bois comme Coldplay, The Cure, Dua Lipa ou Imagine Dragons...Seules certitudes : les festivaliers arrageois ne verront l'été prochain ni Céline Dion, ni Billie Eilish, ni Taylor Swift qui se sont déjà engagées toutes les trois sur des dates exclusives en France dans d'autres festivals. Et Armel Campagna ne réalisera pas en 2020 son rêve de faire venir Paul McCartney à la Citadelle, l'ex-Beatles étant déjà annoncé en concert au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq , le 23 mai.Du côté des artistes francophones, on misera une pièce sur Clara Luciani et Therapie Taxi, dont la cote auprès du public ne cesse de monter. La scène hip-hop devrait de nouveau être à l'honneur au Main Square l'an prochain, avec peut-être le retour de Vald, Nekfeu (déjà venu deux fois en 2016 et 2018) ou IAM, ou la programmation de PNL, les deux frères Andrieu étant déjà annoncés sur deux festivals européens début juillet (Les Ardentes en Belgique et Splash Festival en Allemagne). On n'oubliera pas non plus la "French touch" électro avec des artistes comme The Avener, Madeon, Bon Entendeur ou Mr Oizo qui devraient pas mal tourner l'an prochain.En attendant, les annonces officielles du Main Square vendredi, vous pouvez continuer à voter pour les artistes que vous aimeriez voir à la Citadelle d'Arras en 2020, dans la liste suivante.