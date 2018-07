Ville d'Arras La nuit tombe sur la Citadelle au son de Queens of The Stone Age

De gauche à droite, le guitariste Troy Van Leeuwen, le chanteur Josh Homme et le bassiste Michael Shuman. / © Quentin Vasseur / France 3

Queens of the Stone Age - Feet Don't Fail Me (Audio)

Le chanteur emblématique de "QOTSA" Josh Homme a tout donné. / © Quentin Vasseur / France 3

Le look retro et les poses du bassiste Michael Shuman n'ont pas été loin de voler la vedette à Josh Homme. / © Quentin Vasseur / France 3

Plus discret, le guitariste Troy Van Leeuwe est le plus ancien du groupe après son chanteur. / © Quentin Vasseur / France 3

Queens Of The Stone Age - Little Sister

Queens of the Stone Age-A Song for the Dead

Le final de QotSA, sur "A Song for the Dead", a été largement acclamé. / © Quentin Vasseur / France 3

Une exposition photo, sur les remparts de la Citadelle, montrait les oeuvres finalistes d'un concours d'affiches, ici celle de QotSA. / © Quentin Vasseur / France 3

. Le groupe Queens of the Stone Age, emmené par Josh Homme, a joué au crépuscule de l'ouverture du Main Square Festival."Merci beaucoup, motherf*ckers !" On ne vous fera pas l'affront de traduire ces quelques mots lancés à un public électrique, où les drapeaux français et belges, après leur victoire respective contre l'Uruguay et le Brésil, étaient légion.Comme il fallait s'y attendre, les Californiens ont donné la part belle aux titres de leur nouvel album dernier album "Villains" , sorti en 2017 et notamment " Feet Don't Fail Me " qui a ouvert le concert.Sur scène, aux côtés du fondateur du groupe, le bassisteet le guitaristecomplétaient le trio en mêlant leurs voix au chœur.Mais les fans, qui n'ont pas tous goûté le virage plus lumineux pris par le groupe avec "Villains", ont aussi retrouvé des titres emblématiques de "QotSA", de " Little Sister " à " Go With the Flow " en passant par " Regular John ".Le concert s'est achevé sur un autre titre phare : " A Song for the Dead ", hommage masqué à l'état d'épuisement dans lequel le concert survolté a plongé son public.Au clap de fin, changement de registre et - en partie - de public : les rockeurs américains ont laissé la scène du Main Stage au rappeur français Nekfeu.