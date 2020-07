Main Square Festival : quels sont les groupes et artistes déjà annoncés pour 2021 ?

26 premiers noms

"On espère vous revoir le plus rapidement possible !"



Don't worry Josh : on retrouvera @twentyonepilots au Main Square le 4 juillet 2021 🙏 pic.twitter.com/eyRK52QmmK — Main Square Festival (@MainSquareFest) July 5, 2020

A cause de l'épidémie de coronavirus, pas de Main Square le week-end dernier à la Citadelle d'Arras. Mais l'organisation n'est pas restée inactive pour autant, proposant sur son site internet un festival "virtuel" de trois jours, avec des rediffusions d'anciens concerts, quelques "live" inédits et des annonces pour la prochaine édition qui se tiendra - si tout va bien - du 2 au 4 juillet 2021."Que ce soit pour les lives des éditions précédentes, l’apéro avec Henri PFR, les recettes des chefs de grands restaurants des Hauts-de-France, le documentaire exceptionnel de Last Train, les DJ sets des collectifs qui devaient se produire dans les cabanes Greenroom et les concerts exclusifs de Marcel et son Orchestre, Skip The Use et Last Train filmés spécialement pour ce week-end digital, ce sont 700 000 téléspectateurs au total qui ont suivi les programmes proposés sur nos réseaux sociaux", se félicite le Main Square, dans un communiqué diffusé mercredi soir. "Avec comme cerise sur le gâteau, les annonces disséminées à l’écran des 26 premiers noms qui composent l’affiche du Main Square Festival 2021 !"Dans ces 26 premiers noms, on retrouve deux des trois têtes d'affiche qui devaient jouer cette année :et les(seuls les Black Eyed Peas ne sont pas confirmés à ce jour). Les Américains ont enregistré un message à destination des festivaliers arrageois, diffusé lors de "Main Square TV".Parmi les autres pointures internationales confirmées :et le jeuneCôté français, les principaux noms seront là eux aussi -- sans oublier les Nordistes deet les BelgesetPour finir, le Main Square a déjà garanti à 11 groupes et artistes des Hauts-de-France une place au "Bastion", la troisième scène inaugurée lors de l'édition 2019, ainsi que trois places sur la Greenroom. Sont ainsi déjà conviéset- les trois lauréats du tremplin cette année - mais aussietEntre 15 et 20 noms doivent encore être dévoilés pour compléter la programmation de cette édition 2021, dont les ventes ont déjà commencé. Les festivaliers qui avaient pris leurs billets pour 2020 peuvent le conserver.