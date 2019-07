Le Main Square Festival reste à Arras jusqu'en 2026 (officiel)

Main Square Festival : Arras et Live Nation prolongent leur convention jusqu'en 2026

Images de Yann Fossurier

C'est désormais officiel : le Main Square Festival restera à Arras au moins jusqu'en 2026 ! Le maire de la ville, Frédéric Leturque, le président de la communauté urbaine, Pascal Lachambre, et le président de Live Nation France Festival, Armel Campagna, ont ratifié ce vendredi la convention qui les lie depuis maintenant 15 ans."Vous n'aurez plus à nous poser chaque année la question", a ironisé Frédéric Leturque devant les journalistes conviés à cette signature en ce jour d'ouverture de l'édition 2019 du festival arrageois."Un festival, c'est une famille et vous en faîtes tous partie", a déclaré de son côté Armel Campagna, le directeur du Main Square. "83% des festivaliers viennent des Hauts-de-France, en 2011, c'était 45%. C'est une réussite exceptionnelle qu'on vit ensemble. Elle est due au territoire, un festival, c'est le territoire avant tout. La collaboration avec la communauté urbaine d'Arras et la ville d'Arras est exceptionnelle (...). Cette année, on va être entre 125 000 et 126 000 festivaliers (en cumulé sur les trois jours NDR) dans une année où le secteur du festival souffre un peu. Le Main Square est en train de devenir une exception."L'édition 2019 du Main Square a débuté ce vendredi à 17h, avec Lizzo, Christine and the Queens, Angèle, Damso et DJ Snake (entre autres) au programme. Les deux premières journées affichent complet, et 500 à 1000 places restent encore disponibles pour le dimanche.