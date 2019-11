Main Square Festival : Sting, Twenty One Pilots, Black Eyed Peas, -M-, LP, Pixies et Vald à l'affiche en 2020

Comment casser Internet en 2 étapes :



► Sting (vendredi 3 juillet)

► LP (vendredi 3 juillet)

► Alan Walker (vendredi 3 juillet)

► -M- (samedi 4 juillet)

► Black Eyed Peas (samedi 4 juillet)

► Pixies (samedi 4 juillet)

► Vald (samedi 4 juillet)

► Therapie Taxi (samedi 4 juillet)

► Koba LaD (samedi 4 juillet)

► Twenty One Pilots (dimanche 5 juillet)

►Roger Hodgson (dimanche 5 juillet)

► Caballero & Jeanjass (dimanche 5 juillet)

► Tones and I (dimanche 5 juillet)

Les tarifs du Main Square Festival 2020 ► Billet 1 Jour (3, 4 ou 5 Juillet 2020) : 54 €

► Pass 3 Jours (3*4*5 Juillet 2020) : 129 € Offres VIP

► Billet 1 Jour (3, 4 ou 5 Juillet 2020) : 100 €

► Pass 3 Jours (3*4*5 Juillet 2020) : 300 € Offres VIP Terrasse

► Billet 1 Jour (3, 4 ou 5 Juillet 2020) : 200 €

► Billet 3 Jours (3*4*5 Juillet 2020) : 600 € Camping

► 1 Nuit (3, 4 ou 5 Juillet 2020) : 8 €

► 3 Nuits (3*4*5 Juillet 2020) : 20 €

Ces treize premiers noms de l'édition 2020 du Main Square ont été annoncés ce vendredi soir, vers 18h30, au pied du beffroi d'Arras.Le chanteur britannique, ex-leader de Police, fera son grand retour au Main Square, après une première participation en 2013. Le public connaît par coeur ses tubes indémodables, comme "Roxane", "Message in a Bottle", "Englishman in New York", "Every Breath You Take" ou "Walking on The Moon".Chanteuse américaine au look androgyne, Laura Pergolizzi, dite LP, est principalement connue en France pour son tube "Lost On You". Elle compte des fans très fervents dans notre pays, comme le prouve sa (très large) première place aux votes que nous avions initiés pour la programmation du Main Square 2020. Ce sera sa première venue à la Citadelle d'Arras.La programmation de ce DJ britannico-norvégien de 22 ans confirme encore une fois l'intérêt du Main Square pour la scène électro. Encore méconnu en France, Alan Walker compte déjà quelques gros succès dans les charts européens comme "Faded" ou "Alone".Son énergie scénique vaut toujours le détour. A chacun de ses passages au Main Square (en 2010 et 2014), -M-, alias Matthieu Chedid, a enchanté le public de la Citadelle. On connaît ses plus plus grands tubes ("Machistador", "Je dis Aime", "Qui de nous deux", "Mojo"...). Il revient cette fois avec un album récent, "Lettre Infinie", sorti début 2019.C'est la surprise du chef cette année : le retour de Will.i.am, Apl.de.ap et Taboo 10 ans après leur dernier passage au Main Square Festival. C'était en 2010, lors de la première édition à la Citadelle. Les Américains partageaient alors l'affiche avec leur copain David Guetta. Depuis de l'eau a coulé sous les ponts : leur chanteuse, Fergie, est partie (remplacée par une certaine Jessica Reynoso), mais les gros tubes - comme "Pump It", "I Gotta Feeling", "Let's Get It Started", "Shut Up" - sont restés.Ceux qui reprochaient au Main Square son manque de guitares l'an dernier vont pouvoir se consoler cette année, avec la venue, pour la première fois à la Citadelle, des Pixies, groupe mythique de la scène alternative américaine. Frank Black (Black Francis) et ses camarades comptent parmi les artistes les plus influents de ces 30 dernières années (Nirvana et la scène grunge de Seattle leur doivent beaucoup), avec des morceaux implacables comme "Where Is My Mind", "Gigantic", "Monkey Gone to Heaven" ou "Debaser". Leur dernier album, "Beneath the Eyrie", est sorti en septembre dernier.Vald, de son vrai nom Valentin Le Du, est l'un des rappeurs phares de la scène française. Lors de son précédent passage au Main Square en 2017, il avait sérieusement ambiancé la Green Room, la scène secondaire du festival arrageois, avec ses textes provocants à l'humour grinçant. Il revient cette fois avec un nouvel album dans ses cartons : "Ce monde est cruel", sorti le mois dernier.Depuis plusieurs années, ce groupe parisien parcourt les scène festivalières de France, suscitant l'enthousiasme avec leur électro-pop nonchalante aux textes parfois crus. "Adé" Chabannes de Balsac, Raphaël Faget-Zaoui, Renaud Bizart Vincent,Vincent Duteuil et Ilan Rabaté vont débarquer pour la première fois au Main Square l'été prochain pour mettre sans doute une ambiance de feu, avec des tubes comme "Hit Sale" (plus de 60 millions de vues sur Youtube), "Salop(e)" ou "Avec Ta Zouze". Leur nouvel album, "Cadavre Exquis", sort le 6 décembre.Koba LaD, de son vrai nom Marcel Junior Loutarila, est le second rappeur français programmé ce samedi au Main Square Festival 2020. Ce jeune homme de 19 ans, orginaire de région parisienne, est l'une des valeurs montantes de la scène tricolore. Il compte déjà deux albums à son actif ("VII" certifié disque d'or et "L'Affranchi" sorti cette année) et des clips dont le compteur Youtube affiche plusieurs dizaines de million. Ce sera son premier passage à la Citadelle d'Arras.Depuis leur premier passage au Main Square en 2014 sur la Green Room (la scène secondaire), alors qu'ils étaient encore méconnus, le public arrageois rêvait de revoir cet énergique duo américain. Cette fois, Tyler Joseph et Josh Dun reviendront en tête d'affiche, sur la grande scène, avec un statut de rockstars planétaires, et toute une batterie de tubes comme "Stressed Out", "Ride" ou "Heathens". Ce sera leur seule date de concert en France en 2020.Attention légende ! Roger Hodgson, 69 ans, est l'un des anciens chanteurs du célèbre groupe britannique Supertramp et interprète encore sur scène quelques uns de leur plus célèbres tubes qu'il a lui-même composés : "Take The Long Way Home", "Breakfast in America", "Don't Leave Me Now", "The Logical Song" ou encore "Dreamer". C'est la première fois qu'il vient au Main Square, même s'il travaille régulièrement avec son directeur Armel Campagna, qui organise ses tournées en France, sous sa casquette Live Nation.Ce duo belge viendra en voisin à Arras l'été prochain. Caballero, alias Artur Caballero Mañas Sentis, et JeanJass, de son vrai nom Jassim Jean Ramdani, sont deux figures de la scène hip-hop outre-Quiévrain, dans la veine des Damso et autres Romeo Elvis.Cette chanteuse australienne de 26 ans cartonne actuellement un peu partout dans le monde avec son tube "Dance Monkey". Toni Watson, c'est son vrai nom, viendra l'été prochain au Main Square où le public pourra découvrir son timbre de voix singulier, son énergie scénique et les autres titres de son jeune répertoire.D'autres annonces suivront, le Main Square rassemblant chaque année sur ses trois scènes une bonne quarantaine d'artistes. Les places, elles, seront mises en vente dès mardi prochain, 26 novembre, 10 heures.Les tarifs ne changent pas par rapport à l'an dernier (voir encadré ci-dessous).