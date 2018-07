Main Square Festival : les tops et les flops de l'édition 2018

On a aimé

L'efficacité du système "cashless"

La force d'une festivalière. / © JB

Le concert de Dépêche Mode

© JB

La météo

© JB

La sécurité efficace (pas d'attente)

La Green Room Jungle

Main Square 2018 : découvrez la Green room Jungle

On a moins aimé

Le manque de signalisation pour sortir du festival

La prog un peu légère du samedi

Le concert de Jamiroquai

Ce n'est pas la première fois que le Main Square utilise le(comprendre unpour éviter d'avoir à payer en monnaie ou par carte chaque bière ou autre). En tout cas,plutôt bien. Quasimentpour trouver une boisson ou quelque chose à grignoter. Un coup de poignet etDave Gahan, Martin Gore et les autres n'ont. Leur musique, du moins, est toujours aussi moderne et puissante.Avec unede la part de tous les membres du groupe, c'estqu'on ait vus, parmi les "têtes d'affiche".aurait pu durer dix minutes de plus que ça ne nous aurait pas dérangé...On aurait. Unet des températures avoisinant lespendant toute la durée du festival, ça ne s'invente pas. S'il n'y avait quasiment aucun coin d'ombre sur le devant de la grande scène, lesétaient nombreux et accessibles. Allez, pour que tout soit parfait, desça aurait été pas mal. Mais on chipote.Le rapport fouilles précises et intransigeantes / temps d'attente est plus qu'excellents. Les vigiles aux entrées étaient suffisamment nombreux et efficaces pour ne pas laisser se créer des longues files d'attente en plein de soleil. On applaudit des deux mains.C'était la petite nouvelle (ou plutôt les petites nouvelles) de cette édition 2018. Les petites pièces exotiques formant la Green Room Jungle ont terriblement bien marché pendant ces trois jours de festival. Et c'est plutôt marrant de danser comme des fous, à 10 dans une même pièce, avec un DJ personnel.Certes, il y avait deindiquant la sortie. Sauf que si on se fie rigoureusement à ces panneaux,la sortie. D'autant plusavec des bords deà anticiper, une foule pressante qui part dans tous les sens et un peu de fatigue... Astuce pour la prochaine fois : faire son Petit Poucet.C'était sans doutedu festival. En dehors du concert de, quasiment pas de têtes d'affiche ou alors des concerts un peu faibles, comme celui de Liam Gallagher qui n'avait clairementOn l'a connuLe concert de Jamiroquai nous a un peu déçus, la faute principalement à unepar rapport au concert de 2010, sur la même scène...