Main Square Festival : Twenty One Pilots têtes d'affiche en 2020 à Arras ?

Tyler Joseph et Josh Dun vont-ils enfin faire leur retour à la Citadelle d'Arras l'été prochain ? C'est ce que peuvent laisser espérer les récentes programmations de Twenty One Pilots sur plusieurs festivals européens l'été prochain, autour des dates du Main Square (3, 4 et 5 juillet 2020).Le tandem de l'Ohio se produira ainsi à Hurricane et Southside, en Allemagne, le week-end des 20 et 21 juin, puis au Mad Cool Festival, en Espagne entre le 8 et le 11 juillet.Les Twenty One Pilots sont déjà venus une fois à Arras, en 2014. Le Main Square a même été le premier festival français à les programmer. Encore méconnus à l'époque, Tyler Joseph et Josh Dun avaient joué sur la Green Room, la scène secondaire.Depuis, le groupe américain a changé de statut et fait désormais figure de grosse pointure internationale grâce à des tubes comme Stressed Out, Ride ou Heathens.L'été dernier, on pensait déjà les revoir à la Citadelle, puisque le directeur du Main Square, Armel Campagna, est aussi leur tourneur en France, sous sa casquette Live Nation. Mais les "tøp" avaient choisi de faire une pause dans leur tournée début juillet et n'ont repris la route que quelques semaines plus tard, participant en France, à d'autres festivals comme Lollapalooza Paris (également organisé par Live Nation) et le Cabaret Vert à Charleville-Mézières.Cette fois, les signaux semblent plus favorables, mais il faudra attendre l'annonce officielle des premiers noms de l'édition 2020 du Main Square. Ils devraient tomber d'ici la fin du mois de novembre. Pour patienter, vous pouvez continuer à voter ci-dessous pour les artistes que vous aimeriez bien voir à la Citadelle l'été prochain. Les Twenty One Pilots occupent pour le moment la 3place des suffrages.