Au Main Square Festival, chaque année, des centaines de festivaliers ajoutent à la fête en venant déguisés. Le plus souvent, en groupe bien sûr...Dinosaure, champion du Tour de France, Charlie... Juste pour le plaisir. "Pourquoi on est déguisés en licorne ? Comme ça. On trouvait ça marrant", rigole un groupe de festivaliers venu de Calais.C'est aussi ça, l'esprit festival. Alors votez pour votre look 2019 préféré !