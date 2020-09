Le marché de Noël d'Arras 2020 est annulé

Pas de marché de Noël à Arras. L'événement annuel - qui durait cinq semaines (le mois de décembre) et attirait 1 million de visiteurs - est d'ores et déjà annulé à cause du contexte sanitaire. La recrudescence de cas de Covid-19 dans le département - qui risque prochainement de basculer en "zone rouge" , comme le Nord - et dans toute la France avait fait émerger la question depuis quelques jours mais la mairie arrageoise est la première à prendre une telle décision."Ça ne servait à rein de tergiverser et de faire durer un faux suspense", nous a-t-on indiqué du côté de la mairie.La ville d'Arras a voulu d'abord annoncé la nouvelle aux 200 commerçants venus sur le marché de Noël ces dernières années, ainsi qu'aux commerçants de la ville : "Les conditions ne sont pas réunies cette année pour accueillir les chalets dans la configuration habituelle." Elle présente également l'alternative choisie : "La ville de Noël se substituera au marché de Noël et s’articulera autour de deux axes forts : une ville décorée et une ville solidaire", peut-on lire dans le courrier publié par La Voix du Nord En clair, il y aura des animations, des décorations, de la musique... ce sera différent, mais ce sera quand même Noël.Arras, c'est sans aucun doute l'un des plus beaux marchés de Noël de France. Depuis de nombreuses années, la ville a su transformer ses ses belles places historiques en un décor magique pour les fêtes de fin d'année, avec notamment 150 chalets et une grande roue.