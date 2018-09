Maroquinerie Thomas va s'implanter à Arras, 250 emplois à la clé

Communauté Urbaine d'Arras EMPLOI La Maroquinerie Thomas choisit le Grand Arras pour sa nouvelle implantation. Et pour nous, cela veut dire beaucoup ! La Maroquinerie Thomas est une entreprise familiale qui emploie 1 300...

. Les chiffres annoncés par le groupesont forcément accueillis positivement du côté d'Arras. L'entreprise familiale a annoncé avoir choisi la zone d'activité Actiparc pour sa prochaine implantation.Maroquinerie Thomas, fondée en 1937 et dont le siège sociale est en Bourgogne, affiche un chiffre d'affaires 2017 de 99,5 M€ et emploie actuellement 1300 salariés. Elle fabrique des articles de maroquinerie pour des marques de luxe et est donc très attachée au "made in France"."L’accessibilité d’Actiparc et ses équipements, la qualité de vie, la disponibilité de l’emploi, la culture du travail et les aides possibles à l’implantation et à la formation ont été parmi les critères qui ont convaincu Maroquinerie Thomas", explique la Communauté Urbaine d'Arras En attendant le démarrage des travaux, Maroquinerie Thomas va démarrer son activité arrageoise dès le début de l'année 2019, dans un atelier relais. L'usine sera, elle, opérationnelle, en 2020.