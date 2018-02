Meurtre d'une femme à Arras : son ex-compagnon mis en examen et écroué

Le parquet de Béthune a ouvert lundi une information judiciaire pour assassinat et tentative d'assassinat, après la mort par arme à feu d'une femme de 46 ans jeudi matin à Arras. L'auteur présumé de l'homicide,son ex-compagnon, a été mis en examen des mêmes chefs et incarcéré.



L'homme est soupçonné d'avoir tiré sur son ex-compagne avec un fusil de chasse, alors que cette dernière entrait dans son immeuble de la rue du Crinchon. Une altercation avait ensuite éclaté avec le compagnon actuel de la victime qui se trouvait sur place, c'est pourquoi la tentative d'assassinat a également été retenue contre le prévenu.



Ce dernier, qui avait ingéré des médicaments juste après les faits, avait dû être hospitalisé peu de temps après son interpellation, et placé dans le coma.

