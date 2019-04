Le RC Lens aura sa section féminine en 2020

Comme le LOSC

Ce lundi, Le Racing Club de Lens a rendu publique la décision du Conseil d'Administration du club de réaliser une « fusion-absorption » avec l'Arras FC Féminin dès 2020.



L'an prochain, les Sang et Or se déclineront au féminin. Le club artésien a annoncé lundi "le développement d’une section féminine" dans un communiqué paru à l'issue du dernier conseil d'administration.Leproposera en fait une "fusion/absorption" au club d’, qui évolue actuellement en D2 féminine. Celle-ci aura lieu au "premier semestre 2020", de manière à ce que le RC Lens puisse aligner son équipe de filles pour la. En attendant, une convention de partenariar liera les deux clubs dès la prochaine saison.Lens marche ainsi dans les pas du LOSC qui avait créé sa section féminine en 2015 en absorbant/fusionnant le club de Templemars-Vendeville qui évoluait lui aussi en D2 féminine."Cette excellente nouvelle résulte d'un long travail de concertation et de réflexion sur l'avenir des deux clubs", s'est félicitée la Ville d'Arras dans un communiqué.Le RCL va également noueravec un autre club féminin du Pas-de-Calais,, à compter de la saison 2020/2021.