RC Lens : le défenseur Brice Dja Djédjé est sorti de garde à vue

Il n'aura finalement passé qu'une nuit en garde à vue. Le défenseur du RC Lens Brice Dja Djédjé a pu quitter le commissariat d'Arras vendredi 9 février dans la soirée. Ce même jour, sa garde à vue avait été prolongée de 24 heures pour permettre à la police d'entendre le sportif et sa compagne à plusieurs reprises, et de mener une confrontation entre les deux versions.



"Il s'agit de déterminer la réalité ou non des violences qui auraient été exercées avec les deux versions qui s'opposent", a confié une source policière, évoquant "une consultation médicale avec certificat qui n'est pas forcément très parlante", sans "symptôme physique de coup ou autres". L'international ivoirien avait été interpellé jeudi après-midi à son domicile du centre-ville d'Arras, suite à un signalement des voisins. Il était alors avec sa compagne.



Le parquet d'Arras a indiqué qu'une enquête préliminaire avait été ouverte "pour exactement voir ce qu'il s'est passé et faire l'environnement du couple, sachant

que Madame n'est pas en danger puisqu'ils ont plusieurs appartements et qu'elle vit à Orléans".L'enquête devrait permettre d'entendre "des gens des deux familles". "Ils ne sont pas au même endroit, ça peut être long - en semaines a minima et possiblement en mois - car la procédure doit être transmise d'un service d'enquête à un autre", a ajouté le parquet. Le défenseur devrait être jugé en septembre devant le tribunal correctionnel d'Arras.



Le joueur pourrait également être sanctionné par son club. Une histoire qui rappelle celle de Nicolas Douchez, le gardien du même club. Lui a comparu le 2 février dernier pour "violence en état d'ivresse" sur une femme et "dégradation du bien d'autrui".







