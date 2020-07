REPLAY. Le Main Square Festival 2020 en virtuel : les meilleurs concerts des dernières éditions à voir en ligne

À ce sujet, la rédaction vous recommande Le Main Square Festival va proposer un festival... à distance, à vivre chez soi du 3 au 5 juillet

Salut à toi, jeune festivalier 👋



Savais-tu que la #MainSquareTV, c'était du 3 au 5 juillet ? Anciens lives, concerts exclusifs, annonces pour 2021 : est-ce que tu veux en faire partie ?



Moi je pense la question elle est vite répondue 😎



👇Notre programme haut-de-gamme 👇 pic.twitter.com/x5LRwytzgq — Main Square TV (@MainSquareFest) June 26, 2020

Last Train & Skip The Use en session live au Main Square Festival • ©France TV

Le Main Square Festival 2020 a été annulé en raison de la crise sanitaire, mais cela n'empêche pas la tenue d'une édition virtuelle du 3 au 5 juillet. Depuis vendredi 3 juillet, des concerts des éditions précédents sont rediffusés sur le site du festival Le programme alléchant a été dévoilé il y a quelques jours par le festival sur les réseaux sociaux : Mackelmore, Vald ou encore les Queens of The Stone Age font partie des artistes à revoir durant ces trois jours.Le replay de Last Train & Skip The Use est disponible sur le site de France Télévisions.