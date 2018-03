La réponse de la ville d'Arras à “l'attaque” de Burger King récompensée

.@florentderue

Coucou @BurgerKingFR !

Dépression ?

Vous allez vous y faire... on a tout pour être heureux à #Arras.

Bienvenue chez nous pic.twitter.com/xtAzmrKIAT — Ville d'Arras (@VilleArras) 10 janvier 2017



Prix du jury

C’est fait ! La Ville d’ #Arras vient de remporter le Prix du Jury 2018 du #CEOD2018 avec sa réponse à « l’attaque » de Burger King (voir ci-dessous) !



Jolie récompense pic.twitter.com/NOZoJ3aa9M — Ville d'Arras (@VilleArras) 20 mars 2018

Bravo !



Nos équipes ont du talent ... et du mordant #Arras #CEOD2018 https://t.co/YDxrCeOljf — Frédéric Leturque (@FLeturque) 20 mars 2018

En janvier 2017, la chaîne de fast-food Burger King avait annoncé son arrivée par une affiche au slogan un poil provocateur. "Burger King, prochainement à Arras.", pouvait-on lire.La mairie avait aussitôt répliqué sur Twitter en reprenant le visuel de l'affiche, mais avec un message bien différent : "À Arras," enqui font bouger la préfecture du Pas-de-Calais (Arras Film Festival, Monument préféré des Français, Main Square Festival, Versailles à Arras…). Le tweet avait été obtenu plus 400 retweets et autant de "like".Plus d'un an après, le au dernier Com'en Or Trophy , trophée qui récompense les meilleures campagnes de communication de l'année passée dans la région. Arras amardi 20 mars."Nos équipes ont, a réagi le maire (UDI) de la ville sur Twitter.