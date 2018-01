Retrouvailles entre “héros” américains et français du Thalys

"Le 15h17 pour Paris", qui sort le 7 février en France, raconte comment trois touristes américains avaient désarmé un jihadiste marocain, Ayoub El Khazzani, armé d'une kalachnikov et muni de neuf chargeurs pleins dans un Thalys Amsterdam-Paris.



Eastwood a tenté le pari de faire jouer leur propre rôle à ces trois "héros", Spencer Stone, Alek Skarlatos et Anthony Sadler. "J'espère que vous aimerez le film. Nous l'avons juste voulu exact", a dit Alek Skarlatos aux premiers intervenants ce jour-là, venus voir le film à Paris lundi soir.



Le réalisateur a aussi engagé des personnels de santé et des pompiers du Pas-de-Calais qui ont répondu à l'alerte donnée alors que le Thalys Amsterdam-Paris était dérouté vers la gare d'Arras.



"J'ai repris mon rôle d'infirmière (...) C'est totalement différent, on a des gestes qui ne sont pas pareils. J'ai envie de dire : c'est moins naturel", a expliqué à l'AFP Nathalie Capron, infirmière au SMUR à Arras.