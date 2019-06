Il était environ 2 heures du matin, dans la nuit de mardi à mercredi, lorsqu'une voiture qui circulait sur l'A26 dans le sens Reims-Calais s'est soudainement déportée, et a fini sa course couchée sur le flanc sur le bas-côté à hauteur de Rumaucourt (Pas-de-Calais).

Malaise au volant

A l'arrivée des secours, le conducteur, un Britannique, était décédé et n'a pu être réanimé. Âgé de 76 ans, l'homme avait fait un malaise au volant. Un obstacle médico-légal a été dressé et l'enquête devra déterminer les cause précises de la mort.



Son épouse, légèrement blessée, a été transportée au centre hospitalier d'Arras.