Saint-Laurent-Blangy : après la mort d'une mère de famille renversée, la conductrice mise en examen

La conductrice mise en cause après la mort d'Élise Tittelein, renversée mardi matin à Saint-Laurent-Blangy , a été mise en examen pourà l'issue de sa garde à vue vendredi soir, a indiqué le parquet d'Arras, confirmant une information de La Voix du Nord La conductrice roulait à vive allure lorsqu'elle a percuté cette mère de famille et son fils de 18 mois., et la mère âgée de 39 ans a perdu la vie à l'hôpital, le lendemain . Les jours de son fils ne sont plus en danger.Une marche blanche pourrait être organisée samedi prochain à Saint-Laurent-Blangy. En attendant, la famille de la victime invite les personnes qui le souhaitent à se rendre à la, une cause à laquelle tenait Élise Tittelein.