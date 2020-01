Saint-Laurent-Blangy : le corps d'une quadragénaire disparue depuis plus d'une semaine a été retrouvé

Le corps d'une femme a été retrouvé ce samedi après-midi, vers 15h, à l'intérieur d'un bâtiment abandonné, situé dans un bois, le long de la Scarpe, à proximité de la base nautique de Saint-Laurent-Blangy (Pas-de-Calais), près d'Arras.Selon nos informations, cette macabre découverte a été effectuée par une dame qui participait ce samedi à une battue pour tenter de retrouver Cécile Lavisse, 47 ans, disparue depuis le jeudi 26 décembre, dans la commune voisine de Saint-Nicolas-lez-Arras. Le parquet d'Arras confirme qu'il s'agit bien du corps de la quadragénaire. La piste d'un suicide est privilégiée mais l'enquête de police reste ouverte.Cécile Lavisse avait été vue pour la dernière fois, désorientée, le jeudi 26 décembre, vers 11h, sur le parking de l’hypermarché Leclerc de Saint-Nicolas-lez-Arras, via des images de caméras de vidéo-surveillance. Depuis sa famille était sans nouvelle. Près de 80 personnes ont participé ce samedi après-midi aux recherches pour la retrouver, parmi lesquelles des membres de la famille et des proches de la disparue.Plusieurs petits groupes se sont élancés du parking du Leclerc vers 13h30, prenant différentes directions. "Atteinte d'un cancer en rémission" et "sujette aux crises d'épilepsie" selon son conjoint, Cécile Lavisse avait disparu sans emporter d'argent sur elle, ni de médicament, ni de téléphone.