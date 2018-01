Saint-Laurent-Blangy : le terrain de football impraticable suite à l'invasion des oies !

"Elles se sentent très bien ici..."

Elles ont tant aimé leur séjour àl'an dernier... qu'elles ont décidéde football de Saint-Laurent-Blangy, près d'Arras, au grand dam de Christian Beharelle, adjoint au sport à la mairie. "Lesle terrain estet qui plus est, les oies, quand elles viennent, ellesdonc elles arrachent les racines", se désole l'adjoint.En tout, une quarantaine d'oies envahissent le terrain chaque soir avant de repartir en milieu de matinée. Elles ont remplacé les 400 adhérents de l'Étoile spotive de Saint-Laurent-Blangy, qui ne peuvent plus s'entraîner depuis maintenant plusieurs semaines. "Nous avons été obligés de fermer le terrain", confirme Christian Beharelle. "On a mis un dispositif "répulsif" avec des barrières et de la rubalise...Une autre technique a été envisagée pour repousser les oies hors du terrain : la. Ainsi, sur arrêté municipal et en accord avec le département, les oeufs d'oies sont systématiquement pulvérisés lorsque les lieux de niche sont découverts. "Ça se passera au mois de mars ou avril,", précise Christian Beharelle.Lasont également intervenus, sans succès. Les oies ont trouvé leur paradis et comptent bien y rester. On ne peut plus compter que sur le comportement des habitants, qui ont pour le moment- ce qui les incitent à ne pas changer d'endroit. "Ce qui fait", souffle l'adjoint.Une invasion, qui en plus de, représente également: il va falloir refaire toute la pelouse, ainsi que nettoyer le complexe sportif... Affaire à suivre.