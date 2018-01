Saint-Laurent-Blangy : une voiture fait plusieurs tonneaux, trois blessés graves

© France 3

Saint-Laurent-Blangy : trois jeunes gravement blessés dans un accident à hauteur d’#Actiparc. https://t.co/w6ddDucNyA pic.twitter.com/PZMU2ApGVH — lavoixdunord arras (@voixdunordarras) 1 janvier 2018

Les pompiers du Pas-de-Calais sont intervenus ce lundi 1janvier pour venir au secours des occupants d'une voiture qui a faità Saint-Laurent-Blangy.L'accident a eu lieu peu après 6 heures du matin sur ladans le sens Fresnes-lès-Montauban / Arras, a-t-on appris auprès des pompiers confirmant une information de La Voix du Nord. Quatre personnes étaient présentes dans le véhicule seul en cause dans l'accident.une plus légèrement. Il s'agit de deux hommes et deux femmes. Les deux passagères, installées à l'arrière de la voiture, ont dû être désincarcérées.Toutes les victimes ont été transportées auLe dispositif de secours a été levé vers 8 heures.