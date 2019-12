Saint-Nicolas-lez-Arras : disparition inquiétante d’une quadragénaire, la police mène l'enquête

Aucune nouvelle depuis le 26 décembre dernier. Laurent Triton est inquiet et impatient. Sa compagne, Cécile Lavisse, a disparu depuis 5 jours, du côté de Saint-Nicolas-lez-Arras (Pas-de-Calais). Il tente de faire bouger les autorités pour que des recherches soient entreprises. La police enquête. La gendarmerie a aussi entrepris des recherches avec des chiens.Pour l'instant, aucune trace de la quadragénaire. Sur Facebook, son portrait a été partagé plus de 45000 fois. Elle a été vue, désorientée, jeudi 26 vers 11h, sur le parking de l’hypermarché Leclerc de Saint-Nicolas, via des images de caméras de vidéo-surveillance.Sans argent, sans médicament, sans téléphone... Où est partie Cécile Lavisse, décrite comme une femme fragile ? "Elle est atteinte d'un cancer en rémission ainsi que sujette aux crises d'épilepsie", précise son mari.Un appel à témoins officiel va être lancé. Cécile Lavisse a 47 ans. Elle mesure 1,64 m pour environ 65 kg et a des cheveux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un blouson rouge avec une capuche en fourrure blanche.Si vous disposez d'informations pouvant aider à la retrouver, vous pouvez contacter le Commissariat d’Arras au 03 21 24 50 17.