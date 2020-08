Sainte-Catherine : le suspect mis en examen pour viol sur personne vulnérable et placé en détention

Mis en fuite et photographié

Trois jours après l'ouverture d'une enquête pour viol et tentative de viol sur la commune de Sainte-Catherine, près d'Arras (Pas-de-Calais), le principal suspect a été présenté à la justice et placé en détention provisoire, a indiqué ce dimanche 9 août le parquet de Béthune.Les faits remontent au 6 août, date à laquelle la victime, âgée de 77 ans, "expliquait avoir été agressée par un homme qui l'avait jetée à terre, l'avait saisie à la gorge, menacée de mort et lui avait imposé un rapport sexuel". L'homme était alors "mis en fuite par un couple de promeneurs qui prenait soin de photographier l'agresseur et son véhicule".Sur la base de ces éléments, un homme âgé de 47 ans a été interpellé vendredi, puis a été déféré devant un juge d'instruction. Il a été mis en examen pour viol et tentative de viol sur personne vulnérable, "en raison de l'âge de la victime", avant d'être incarcéré.