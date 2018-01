Sortie de route à Saint-Laurent-Blangy : il s'agirait d'un refus d'obtempérer

© France 3

Nous vous parlions ce lundi matin de la sortie de route d'une voiture à Saint-Laurent-Blangy vers 6 heures. La voiture qui a quitté la route départementale D950 et fait plusieurs tonneauxorganisé après la soirée du réveillon du Nouvel An à hauteur de Fresnes-lès-Montauban.Lea été mis à jour. Les pompiers faisaient état ce matin de 3 blessés graves et un blessé plus léger, deux hommes et deux femmes de 20 à 25 ans. Selon le parquet d'Arras, cité par La Voix du Nord , touché au bassin. L'état de santé des trois passagers inspire désormais moins d'inquiétude.Une enquête est ouverte. Desont été effectuées pour déterminer si le conducteur avait consommé de l'alcool ou de la drogue au moment de l'accident.