Souchez : en 2008, la mort de Maxime déclenchait déjà une procédure judiciaire contre le SAMU

Arras : en 2008, la mort de Maxime déclenchait déjà une procédure judiciaire contre le SAMU

Un combat devant la justice

Depuis hier, Katty a du mal a retenir ses larmes. L'histoire de Noami Musenga lui rappelle la mort de son fils. C'était il y a 10 ans,Maxime, 23 ans, se plie de douleur. Sa compagne, mais les secours diagnostiquent une crise d'angoisse et conseillent au jeune homme deIl faudra attendreavant qu'une équipe médicale n'arrive sur place. Maxime a fait un infarctus massif; il"La copine de mon fils a du appeler quatre fois.quatre fois ça a été une horreur.", explique Katty Van Gertruy, la maman de Maxime. "."Depuis les révélations sur la mort de Noamie,. Une réponse trop tardive pour Katty, car cela fait. Pour elle, la mort de son fils aurait du faire bouger les choses."J'ai écrit au ministre il y a un mois ou deux, mais je n'ai", précise Katty Van Gertruy. "Pourquoi elle réagit maintenant ?en me disant "Il y a eu un problème et on va vous aider" ? Non, on n'a rien eu."Aujourd'hui le combat de Katty", précise Maître Coralie Rembert, avocate de Katty Van Gertruy. "Et ça s'est reproduit. La même chose, les mêmes mots,, le même cas de figure."En mars dernier, les quatre prévenus poursuivis pour non-assistance à personne en dangerLe parquet aun nouveaux procès devrait avoir lui l'an prochain.