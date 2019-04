Tilloy-les-Moflaines : course-poursuite avec des jeunes ivres et sans permis qui ont foncé sur un gendarme

Il était 21h45 samedi soir, lorsqu'une Opel Zafira circulant sur la D939 à Tilloy-lès-Moflaines près d'Arras (Pas-de-Calais), a tenté de se soustraire à un contrôle de gendarmerie.



Le véhicule a délibérément foncé sur un motard du peloton autoroutier, qui a dû s'éjecter sur le côté pour ne pas être percuté. L'Opel a ensuite pris la fuite en direction de Cambrai, provoquant une course-poursuite avec les forces de l'ordre.

Ivres et sans permis

La Zafira a finalement perdu le contrôle et s'est accidentée dans un terre-plein central. Les deux occupants ont tenté de prendre la fuite à pied, mais ont été rattrapés et interpellés par les gendarmes.



Placés en garde à vue, les deux jeunes hommes âgés de 16 et 20 ans et originaires du bassin lensois n'avaient pas le permis de conduire et se trouvaient en état d'ivresse (au-dessus de 0,8 g/l de sang). Le véhicule qu'il conduisait n'était par ailleurs pas assuré.



Ils devront répondre de refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, défaut de permis de conduire, ivresse au volant et défaut d'assurance. On ignore à qui appartient la voiture à bord de laquelle ils circulaient.