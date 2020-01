Tincques : un grave accident de la route fait huit blessés dont deux en urgence absolue

Intervention en cours pour accident de la circulation mettant en cause 3VL, commune de #TINCQUES. Moyens engagés : 07 engins SP 18. Facilitez l’accès des secours. Soyez vigilants. Évitez le secteur. @Prefet62 @pasdecalais62 @Gendarmerie @PoliceNat62 pic.twitter.com/KCmT2lUJx3 — SDIS 62 (@ActuSDIS62) January 5, 2020

Deux des blessés ont dû être héliportés en urgence absolue

La piste du dépassement dangereux est privilégiée



La circulation a été coupée mais sera bientôt rétablie

Deux véhicules se sont percutés frontalement vers 15 heures dimanche 5 janvier sur la route départementale 939 entre Arras et Saint-Pol-sur-Ternoise. L'accident a eu lieu à Tincques sur une route à double sens.Parmi les huit blessés, les deux conducteurs sont urgence absolue selon la gendarmerie. Il s'agit d'héliportés vers le CHR de Lille.Unea été transportée au CH d'Arras. Gravement blessée, ses jours ne sont pas en danger.ont aussi été hospitalisées à Arras pour des examens de contrôle.Enfin,, tous les deux blessés, ont été transportés au CH de Béthune.D'après la Préfecture du Pas-de-Calais, il pourrait s'agir d'un dépassement dangereux. Toutefois, la gendarmerie reste prudente : "Les seuls témoins sont tous hospitalisés donc nous ne pouvons pas connaître les circonstance de l'accident, mais il s'agit d'un choc frontal entre deux véhicules."Deux voitures, chacunes avec un ou plusieurs enfants à leur bord seraient entrés en collision sur la D939. Un troisième véhicule, avec à son bord la femme de 73 ans et l'homme de 71 ans, aurait tenté d'éviter la collision pour finir sa trjectoire dans un champ qui borde la chaussée.La circulation a été coupée dans les deux sens de circulation pendant un partie de l'après-midi à cause des dégâts importants. Une déviation a été mise en place.Selon la gendarmerie, la route devrait être rouverte à la circulation dans la prochaine heure.