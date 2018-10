VIDÉO. Arras : au retour du froid, le calvaire reprend dans les logements insalubres

Arras : au retour du froid, le calvaire reprend dans les logements insalubres

200 000 logements

Novembre est là, le froid aussi et la neige n'est jamais loin : les occupants de logements insalubres s'apprêtent à serrer les dents pour l'hiver. Comme à Arras, où Gérard Cavrois,"Depuis un an, je traîne comme ça, je mets des manteaux, des pulls sur moi pour me réchauffer !" Joint par téléphone, le propriétaireDans cet immeuble, ce n'est pas le seul logement à poser problème.. "C'est pas normal parce que quand vous êtes dans la précarité, se battre, resolliciter tout le temps le bailleur, au bout d'un moment c'est bon !" s'indigne Christian Musseorte, reçu hier au Secours populaire du Pas-de-Calais.Le secrétaire général de l'association, Serge Decaillon, note que "le logement social dans le département ne répond pas forcément aux besoins, et ces familles en fait trouvent des solutions palliatives."dans les Hauts-de-France.