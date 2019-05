VIDÉO. Arras : entre 600 et un millier de Gilets jaunes au rassemblement régional

Gilets jaunes : les images du rassemblement régional à Arras, le 4 mai

Interdictions en série

Le rassemblement régional organisé à Arras a rassemblé entre 600 Gilets jaunes (selon la préfecture) et 1300 (selon les manifestants), samedi 4 mai pour le 25week-end de mobilisation, marqué au niveau national par la plus faible participation depuis le début du mouvmeent (18900 personnes selon le ministère de l'Intérieur)Un rassemblement qui n'a pas été facile à organiser : interdit à Lille où se déroulait le défilé d'Eldorado , interdit à Lens où les Sang et Or accueillaient (et battaient) Clermont , la manifestation s'est finalement faite à Arras... où la préfecture avait décidé vendredi soir d'interdire l'accès au centre-ville Qu'à cela ne tienne : le parcours emprunté par les manifestants a donc contourné le périmètre décidé en accord avec les autorités, sans y entrer. "La manifestation s'est déroulée dans le calme, sans incident, sur le trajet prévu avec l'organisateur" indique d'ailleurs la préfecture, qui précise que "trois individus ont été interpellés et placés en garde à vue pour outrage et port d'arme prohibée".