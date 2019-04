VIDEO. A Arras, des formations sont organisées pour apprendre à repérer les faux billets

A Arras, commerçants et gendarmes sont formés à repérer les faux billets

"C'est toujours une déception"

Toucher, regarder, incliner... A la Banque de France, on appelle cela: une règle d'or pour authentifier les vrais billets. A Arras, commerçants et gendarmes sont là pour l'apprendre."On prend par exemple[la valeur du billet inscrite en bas à gauche, ndlr]. Et quand on regarde le faux billet,", note David Strzykalski, formateur en identification des billets à la Banque de France d'Arras.Pour les faussaires, les grand rendez-vous commepeuvent être une aubaine. L'une des techniques utilisée : tenter avec quelques billets de qualité médiocre de les passer auprès des commerçants."S'il n'y a pas une vigilance, un regard sur le billet, une dissuasion apportée à ces faussaires, la première tentative de diffusion va fonctionner eten grande quantité pendant l'événement touristique", explique Christian Delhomm, directeur départemental de la Banque de France à Arras.Dans le commerce arrageois de Thomas Beaucourt, par exemple,. Mais son directeur se sent concerné : "A chaque fois qu'on a un faux billet,, qu'on n'a pas été suffisamment vigilant, d'où le besoin d'aller à ce type de formation."L'Office de Tourisme d'Arras a elle aussi été victime, l'an dernier, de quelques fausses coupures. Et cette sensibilisation a été bénéfique : "J'ai déjà fait un retour sur la formation auprès de l'équipe et, qu'on soit en contact ou pas avec de l'argent, annonce Aurélie Vilcocq, responsable de l'accueil.."Une dizaine dese font tout au long de l'année. La Banque de France se déplace même auprès des hôtesses de caisse des grandes surfaces.