VIDEO. Arras : il sauve une femme du suicide et reçoit la médaille d'or de la Ville

Arras : il sauve une femme du suicide et reçoit la médaille d'or de la ville

"On a tous un ange gardien"

Il n'a écouté que son courage pour sauver une femme en détresse,d'un immeuble à Arras. Quelques mois plus tard, celle que Mohamed Saïd appelle "tatie" va mieux. Mais pour lui, pas question de parler d'acte "héroïque" :"J'arrivais dans la rue et je me suis aperçu queune dame qui a les jambes dans le vide, prête à faire le grand saut, se rappelle-t-il. Là."si le jeune homme ne s'était pas arrêté pour secourir cette femme en détresse. "La vie, c'est tendre la main à une personne en difficulté.et ce jour-là, j'étais celui de cette dame", estime le jeune homme.Son geste a été récompensé par la Ville qui lui a remis la. Une récompense qui n'est remise qu'aux plus méritants. "Il y a des quantités d'adultes qui pourraient se retrouver confrontés à ce genre de situation et qui n'y auraient peut-être pas pensé, assure Gilles Lefort , président du Comité des Médaillés et des Sages. Il est normal que la ville reconnaisse."Une reconnaissance chargée d'émotion qui ne surprend pas la famille de Mohamed Said. ", plaisante son père. C'est ça un fils". Plus de quatre mois après son sauvetage, Mohamed est resté proche de la femme qu'il a secourue. Il continue de rendre visite régulièrement à "tatie".