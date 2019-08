VIDÉO. Arras : des vestiges médiévaux découverts sous une future résidence universitaire

Une décharge de 1393

Arras : des vestiges médiévaux découverts sous une future résidence universitaire

Des bâtiments d'aujourd'hui aux vestiges du passé, il n'y a parfois que quelques mètres à creuser. À Arras, sur le chantier d'une future résidence étudiante, les fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour d'anciennes fortifications médiévales.Le vestige, long de près de 80 mètres, est particulièrement bien conservé et témoigne du positionnement des fortifications de calcaire et de briques qui protégeaient Arras.Mais ce n'est pas tout : les archéologues ont également découvert l'ancienne décharge de la ville, instituée en 1393 si l'on en croit les documents officiels.Ici, on trouve "des ossements, des rejets de mortier qui donnent cette couleur un peu ocre et il y a cette ligne noirâtre que l'on peut suivre qui sont des cendres" explique Mathieu Béghin, service archéologique municipal."On peut retrouver tous types d'objets, dont ce sifflet en terre cuite. Une première, j'avais jamais vu ça ! Généralement, on trouve plutôt ce type d'objet en os ou en bois, mais c'est une belle découverte !"