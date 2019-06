VIDÉO. Cambligneul : 40 tonnes de fourrage et 2000 litres de fioul prennent feu dans un hangar agricole

Cambligneul : les images de l'incendie d'un hangar agricole

Un incendie s'est déclaré ce samedi dans un hangar agricole de Cambligneul, près d'Arras (Pas-de-Calais), a indiqué le SDIS 62. Il s'est déclenché dans des circonstances encore indéterminées à l'intérieur d'un hangar qui contenait, entre autres, 40 tonnes de fourrage et 2000 litres de fioul.À cause de ces combustibles, l'incendie s'est rapidement propagé en embrasant le bâtiment. Des moyens importants ont été déployés sur place, et cinq lances à incendie sont actuellement en train d'éteindre les flammes.Le sinistre n'a fait aucun blessé. Impossible de dire pour l'heure si l'incendie est lié ou non aux fortes chaleurs.