VIDEO. Déconfinement - Immobilier : Arras essaie d'attirer les Parisiens qui fuient la capitale

L'attractivité de la ville d'Arras renforcée depuis le confinement

Avoir un meilleur cadre de vie, c'est le rêve de nombreux Franciliens depuis la fin du confinement selon une étude du Figaro-Immo . Arras fait partie du top 5 des villes préférées par les cadres. Selon cette étude, près de 70 % des cadres travaillant dans une grande métropole et qui y ont passé le confinement envisagent désormais de se mettre au vert.David Pedro s'est donné deux semaines pour acheter son nouveau logement. Après le confinement, ce cadre parisien s'est résolu à acheter un appartement plus grand. Il a choisi Arras pour le prix de l'immobilier deux fois moins élevé que dans le département de l'Essonne où il réside. Mais ce n'est pas la seule raison de son choix. "Je mets plus de temps pour rejoindre Paris-centre depuis la région parisienne où j'habite qu'en habitant Arras. Je gagne à peu près 45 minutes par trajet. Ça fait une heure et demi par jour. J'ai un enfant en bas âge. c'est un confort auquel il faut réfélchir et qui est avantageux pour moi."Un rêve transformé en réalité pour de nombreux Parisiens déjà constate t-on dans certaines agences immobilières. "On a déjà une vingtaine de demandes de la part de Parisiens, explique Xavier Tomc, conseiller immobilier. Et on déjà bouclé une dizaine de dossiers."Arras, une ville moyenne qui a presque tout d'une grande : ses commerces et sa culture (le Beffroi, les places, le Main Square...). Des atouts que la ville veut continuer à cultiver. Elle y ajoute en ce moment de nouvelles idées. Exemple : des péniches accueilleront d'ici la fin du mois des salariés en télétravail.