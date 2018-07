VIDEO. Main Square 2018 : Liam Gallagher fait vibrer la foule au son d'Oasis

Main Square 2018. Liam Gallagher

Main Square 2018 : "Wonderwall" de Liam Gallagher (filmé par un fan)

Un grain de voix reconnaissable au premier souffle d'air qui passent par ses cordes vocales. Liam Gallagher, première grosse tête d'affiche ce samedi au Main Square Festival, a enflammé la foule en reprenant les principaux titres d'Oasis, le groupe culte aujourd'hui séparé.Mais dès les premiers morceaux, Liam Gallagher a fait du Liam Gallagher. Quasi-statique derrière son micro, gestes brusques, voire dédaigneux, envers les techniciens et les musiciens...Il aura fallu ressortir les grands classiques de Oasis, comme "Whatever", "Supersonic" et surtout "Wonderwall" pour faire vibrer la Citadelle d'Arras."Because maybe, you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall". Sur le refrain du plus gros tube d'Oasis, le public chante et bouge enfin. "Cela me touche beaucoup", répond, avant de partir comme il est venu, sans grande émotion...