VIDEO. Main Square Festival 2019 : Skip The Use, retour de flamme

Skip The Use au Main Square Festival 2019

Mat Bastard avec un fan invité sur scène. / © YANN FOSSURIER / FRANCE 3

Main Square Festival Arras 2019 : interview de Skip The Use

Le public du Main Square 2019 pendant le concert de Skip The Use

Images de Yann Fossurier

Visiblement l'air du pays redonne la patate à Mat Bastard. "Ça fait du bien de revoir vos gueules du Nord !", s'est écrié le leader de Skip The Use à l'adresse du public arrageois. Il y a trois ans, le groupe originaire de Ronchin se séparait, pas vraiment en bon termes et son charismatique chanteur tentait l'aventure solo aux Etats-Unis.Depuis, ce dernier s'est rabiboché avec Yan Stefani, le guitariste, mais les autres membres de Skip The Use n'ont pas suivi, partis sur d'autres projets, parfois très éloignés de la musique.Skip The Use a donc repris en tandem le chemin des studios, avec un nouvel album qui sortira à l'automne. "Le 18 octobre", a rappelé Mat Bastard samedi soir au Main Square.Sur la place d'Armes, beaucoup de gamins des premiers rangs étaient venus se placer pour le concert suivant, celui du rappeur Macklemore . Mais Skip The Use leur a sorti le grand jeu pour se les mettre dans la poche, en deux temps et trois mouvements.Mat Bastard a livré une véritable masterclass à montrer dans toutes les écoles d'apprenties vedettes option rock. De l'énergie, de l'humour, de la malice, de l'émotion... le chanteur, qui fêtera bientôt ses 40 balais, a absolument tout donné.Un petit "1-2-3 Soleil" avec le public trimballé de gauche à droite, un fan invité à monter sur scène qui se voit offrir un pass pour toute la tournée du groupe, l'hommage aussi au copain Philippe Ribière, escaladeur handicapé venu à Arras partager ce bain d'énergie positive.Et puis il y avait les deux petites filles de Mat conviées elles aussi la scène, un brin intimidées, sous les regards de cette immense foule.Musicalement, le groupe a alterné ses classiques comme "Ghost" et ses nouveaux morceaux fraîchement composés comme "Forever More" ("Toujours plus pour toujours" en français) qui sonne aujourd'hui comme un leitmotiv.Skip The Use reviendra dans le Nord le 20 novembre, avec un concert programmé à Lille, à l'Aéronef. Leur performance à Arras restera d'ores-et-déjà comme l'un des temps forts du Main Square 2019.