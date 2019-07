VIDEO. Main Square Festival : quand une jeune fan de Bigflo & Oli colle un vent au chanteur de Bring Me The Horizon

Oliver Sykes sur la scène du Main Square Festival dimanche. / © YANN FOSSURIER / FRANCE 3

La jeune fille qui a snobé Oliver Sykes (en jaune) semblait davantage attendre Bigflo & Oli. / © YANN FOSSURIER / FRANCE 3

Les fans de Bigflo & Oli pendant leur concert au Main Square

La scène a beaucoup amusé le chanteur Oliver Sykes et ses camarades du groupe Bring Me The Horizon, au point de la diffuser sur les réseaux sociaux, avec un sens très british de l'autodérision (à visionner jusqu'au bout ci-dessous).La vidéo a été filmée dimanche, pendant le Main Square Festival d'Arras et le concert du groupe de Sheffield qui se produisait juste avant les rappeurs toulousains Bigflo & Oli , adulés par le (très) jeune public.Alors que Bring Me The Horizon joue sur la scène principale, son leader, Oliver Sykes, descend dans la fosse pour se rapprocher des spectateurs du premier rang, prendre des selfies avec eux et leur tendre le micro pour chanter avec lui. Il commence avec deux jeunes femmes, visiblement fans du groupe et aux anges de partager un instant avec leur idole.Puis "Oli" se penche vers une petite fille en sweat shirt jaune et tend le bras pour lui caresser la tête. Mais l'enfant se fige, moue sur un visage fermé, sourcils froncés, ignorant totalement le rockeur. A-t-elle été impressionnée par le look inquiétant de Sykes maquillé ? La musique de Bring Me The Horizon n'était-elle pas à son goût ?Il se trouve que nous avons photographié et filmé cette petite fille dimanche, quelques instants plus tard, lors du concert de Bigflo & Oli, où elle semblait beaucoup plus souriante et enjouée (à 00:17 dans la vidéo ci-dessous).C'est aussi ça la magie d'un festival : la rencontre en un même lieu de publics, d'artistes et de genres très différents, quitte à créer parfois un "choc des cultures" et des goûts.Rappelons que si Bring Me The Horizon est assez peu connu du grand public en France, ce groupe cartonne au Royaume-Uni et aux Etats-Unis où l'un de ses tubes, "Mantra", a été nommé aux prestigieux Grammy Awards cette année, dans la catégorie "meilleure chanson rock".