VIDÉO. Saint-Laurent-Blangy : 311 spécimens d'espèces protégées saisis au Reptile Day d'Arras

311 spécimens d’espèces protégées saisis près d’Arras par à @douane_france l’occasion d’une bourse aux animaux ➡ https://t.co/Zz60p6oLrM pic.twitter.com/k3d3n4rVvw — Ministère de l'Économie et des Finances (@Economie_Gouv) 12 novembre 2018

Plus de trois cent spécimens protégés ont été saisis dimanche 4 novembre au salon Reptile Day d'Arras, à Saint-Laurent-Blangy, ont annoncé les ministères de l'Action et des Comptes publics et de la Transition écologique et solidaire dans un communiqué conjoint."Les agents de la brigade de surveillance des douanes de Saint-Omer et d’Arras et ceux de la délégation interrégionale Hauts-de-France Normandie de l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ainsi que les services de la direction départementale de la protection des population (DDPP) du Pas-de-Calais et de la police nationale," peut-on lire.ont été saisis à cette occasion, et notamment ", mais aussi. Au total, cette opération de contrôle a permis de saisir 311 spécimens, issus de 40 espèces différentes."Les organisateurs du Reptile Day ont souligné, dans un communiqué paru lundi 5 novembre , que "l’organisation est en règle par rapport aux obligations réglementaires" et qu'"en aucun cas, l’organisation n’a été mise en cause dans son obligation de moyen ou de conseil".Le salon précise d'ailleurs que "qui ont fait l'objet d'une attention particulière puisque certains n'ont pas respecté les règles fixées", ajoutant que" et un autre "avait présenté à la vente quelques animaux en annexe 2 non-repertoriés dans la liste accordés par sa dispense."