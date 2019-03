VIDÉO. Tilloy-lès-Moflaines : une décharge sauvage à l'origine d'un désaccord entre trois communes

David Mouchon David Mouchon was live - attending ECO RUN ARRAS.



"Ils se rejettent la balle"

Tilloy-lès-Moflaines : une décharge sauvage à l'origine d'un désaccord entre trois communes

"C'est monsieur et madame Tout le monde qui viennent jeter ça !", déplore David Mouchon, un sapeur-pompier de l'Arrageois qui durant son jogging, ne peut que constater l'qui jonchent un chemin situé sur la commune de(Pas-de-Calais).Pneus, bidons d'huile de vidange, tôles amiantées entre autres... Cela fait des années que cetteexiste, en pleine campagne. "Il y a un matelas, l'arbre a repoussé dans le matelas !", rapporte M. Mouchon.Une situation connue des municipalités environnantes et de la gendarmerie, mais qui pourtant perdure. David Mouchon a partagé un "coup de gueule" sur Facebook pour dénoncer le problème.Ces détritus se trouvent sur un chemin situé à la limite des communes de Tilloy-lès-Moflaines, deet de. "Ils se rejettent la balle", regrette David Mouchon., maire de Tilloy et principal concerné par le problème, souhaiterait partager lesde prise en charge avec les deux autres municipalités : "Si on envisage la pose d'un matériel ou d'un empêchement de passer, je pense qu'il faut qu'ils participent, cela me semble logique", revendique-t-il.Hors de question pour, son collègue de Feuchy : "Si on veut parler imposition du contribuable de Feuchy, on n'a pas à dépenser des dépenses qui sont sur un territoire extérieur à la commune ! On pourrait me le reprocher !".Pour l'heure, les trois municipalités étudient plusieurs solutions, comme la pose deou depour interdire l'accès aux véhicules.