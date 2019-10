VIDÉO. Trains supprimés, horaires modifiés... À Arras, la nouvelle grille TGV passe mal

Arras : trains supprimés, horaires bouleversées... les nouveaux horaires des TGV passent mal

Frédéric Leturque , maire (UDI) d'Arras - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Didier Pithon et Jean-Pascal Crinon. Infographies de Robin Mompach.

La pilule a un peu de mal à passer, chez les usagers arrageois de la SNCF. La nouvelle grille d'horaires négociée entre la ville et le groupe ferroviaire est parue, et la suppression de l'un des onze TGV quotidiens va pousser les clients à s'adapter."Il va falloir que je change d'horaire de train, ça va poser un problème parce que je vais souvent sur Paris", confie un usager. "Je sais pas comment je vais faire. Peut-être que je vais partir en voiture. Il faudra que je trouve une solution."Pour le maire (UDI) d'Arras, Frédéric Leturque, rien n'est définitif et les quelques ajustements nécessaires à la grille peuvent encore être négociés. "Je suis plutôt confiant sur l'offre qui est proposée par la SNCF", glisse-t-il, "mais vigilant et exigeant notamment pour défendre un TGV de plus au retour de Paris, entre 18H et 20H puisqu'on a bien vu qu'on avait une suppression qui était très perturbante pour la vie des familles."