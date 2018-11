VIDÉOS. Avant-première mondiale, nouvelle rue... Arras célèbre Vidocq, son enfant terrible

Arras inaugure une rue Vidocq avec Vincent Cassel

Jean-François Richet, réalisateur de "l'Empereur de Paris" ; Vincent Cassel, Vidocq dans "l'Empereur de Paris" - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Florence Mabille et Antoine Morvan. Montage d'Isabelle Lefebvre.

Eugène-François Vidocq a enfin sa rue à Arras, sa ville natale. Ce personnage romanesque (1775-1857),qui a notammentdans Les Misérables, était célébré samedi dans la capitale de l'Artois.C'est à l'occasion – dans le cadr de l'Arras Film Festival – de l'avant-première mondiale du film de Jean-François Richet " L'Empereur de Paris " avec Vincent Cassel dans le rôle principal, que la ville a inauguré une rue à son nom. Une belle évolution, quand on sait que la ville ne comptait jusque-là qu'une pizzéria nommée "Le Vidocq", relève 20 Minutes , j'aime bien me rattacher à des choses" confie le réalisateur Jean-François Richet. "En l'occurrence, il est né ici, d'ailleurs ses premiers faits d'armes sont ici, contre la boulangerie de son père."On se souvient de la série télévisée Les Nouvelles Aventures de Vidocq de Claude Brasseur, mais "aujourd'hui il y a des technologies qui nous permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire dans les années 60" souligne Vincent Cassel, notamment "d'avoir une visibilité sur le Paris de l'époque, avec des rues ui n'existent plus, l'Arc de Triomphe en construction..."Déjà, pour s'évader d'un, c'est quelque chose" insiste l'acteur. Puis vient la fameuse question :" répond Vincent Cassel "C'est pas vraiment un voyou, c'est pas vraiment un policier, et en même temps c'est l'univers dans lequel il va se promener."