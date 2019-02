Vitrail, rock, monuments historiques et fouilles... Kamini fait du slam à Arras

Arras, toujours jeune

Dimanche 17 février à 12H55

L’entraînement de rugby de Kamini… Plaquages assurés

Kamini parmi les joueuses du Rugby Club d'Arras / © France 3 Hauts-de-France

L'entraînement de Rugby de Kamini avec les joueuses du RCA

Le rugby, c’est un sport de contact. On est préparées pour, alors ça fait pas vraiment mal. Raconte la joueuse Juliette Grieselin.

Pas de voiture, rien que des terrasses pour les Arrageois qui aiment passer un moment tranquille en plein centre-ville...Ici, on compte le plus grand nombre de monuments historiques en une ville, 225.Et au milieu de tous ces monuments, 40 000 habitants dont 33% ont moins de 25 ans. Arras, c’est jeune et c'est beau !Présentée parRéalisée parSur la pelouse du Stade Grimaldi, petite leçon de sport avec les féminines du Rugby club d’Arras."Dans certaines régions, ça parait évident d’avoir des équipes féminines. Dans le Nord Pas-de-Calais, pas du tout. Mais on a réussi à avoir un groupe de filles absolument génial et qui donne une très bonne image du club." Explique le Président du RCA,

Kamini fait ami-ami avec Robespierre

Kamini visite les archives de la ville d'Arras / © France 3 Hauts-de-France

Les couleurs et lumières de la rue des trois visages

L'artiste David Pollet / © France 3 Hauts-de-France

Kamini visite les archives de la ville et découvre des grands personnages qui ont fait l’histoire d’Arras avec, le directeur de la médiathèque d’Arras. Vidocq, Robespierre, Verlaine tous ont un lien avec la ville d’Arras.Au bout de la rue des trois visages, découvrons le travail minutieux de l’artiste David-Pollet Ce sympathique maître verrier met tout en œuvre pour réussir ses pièces et répondre à la demande des amateurs."Ce qui m’éclate, c’est partir d’une matière et d’en faire quelque chose. Le but, c’est de faire ce que j’aime.""Je me dis bon, il faut que je sois à la hauteur de la demande et il ne faut pas qu’il y ait de défauts. Ce qui me plaît le plus c’est la satisfaction, la mienne et celle de la personne."

Arras et ses 2000 ans d'histoires

Kamini découvre l'archéologie avec Alain Jacques / © France 3 Hauts-de-France

L'Abbaye de Saint-Vaast / © France 3 Hauts-de-France

Le chanteur IPA

Le chanteur IPA : "Je veux faire une musique introspective".

Slamer au Rat perché

Au centre de fouille archéologique du centre-ville, Kamini découvre le passé de la ville d'Arras avec l'archéologue"Sur les 200 hectares de la ville d’Arras, quand on fait un trou, on va forcément retrouver un bout de voie romaine, un édifice du moyen-âge. Il y en a pratiquement partout."est un auteur-compositeur-interpertre. Son nom de scène, c'est IPA . Le chanteur nous offre quelques notes avec sa guitare, se dévoile et propose un show arrageois.Sur la place du théâtre, voilà. Découvrons ce café citoyen et solidaire du centre d’Arras.Les trois amis,, ont créé une structure pour accueillir des concerts ou du théâtre, mais aussi pour inventer un lieu d’échange et un espace d’initiatives, de citoyenneté et de culture."Le rat, c’est le symbole de la ville d’Arras et c’est aussi par rapport au jeu le rat/chat perché. Ce jeu, où on doit être à plusieurs pour réussir à jouer. C’est un peu pour tendre la perche et dire qu’il y a des alternatives à la société d’aujourd’hui." Nous raconte Amandine.Dans ce café foisonnant, entre les ateliers pour fabriquer son shampoing solide ou un spectacle de marionnettes, des fondus aident des jeunes étrangers à améliorer leur français sur le coin d’une table. Un peu plus loin, d’autres slament.