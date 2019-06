Vitry-en-Artois : un parachutiste se tue sur l'aérodrome

Un homme de 54 ans a perdu la vie mardi soir après avoir sauté d'un ULM au-dessus de l'aérodrome de Vitry-en-Artois, près d'Arras (Pas-de-Calais), ont indiqué le SDIS 62 et la gendarmerie, confirmant une information de La Voix du Nord La victime, un homme expérimenté dans cette pratique et qui réside dans le secteur de Vitry, s'est élancé de l'ULM vers 21h10, mais son parachute n'est pas ouvert. On ignore pour l'heure s'il s'agit d'un dysfonctionnement du matériel, "il n'y a pas encore eu d'exptertise, mais une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident" indiquent les gendarmes.Les secours ont tenté sur place de le réanimer, en vain. Il a été déclaré décédé sur place.