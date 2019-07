Vivez le Main Square Festival 2019 comme si vous y étiez : 15 concerts retransmis en direct sur notre site !

Les Rappeurs en Carton (vendredi, 17h)

Grâce à France.tv , le portail de France Télévisions, les absents n'auront pas complètement tort. Si vous n'avez pas pu prendre votre billet ou votre pass cette année pour le Main Square, nous vous offrons la possibilité de vivre à distance, derrière votre écran, plusieurs concerts de cette édition 2019, en direct de la Citadelle d'Arras.15 live seront ainsi retransmis pendant ces trois jours de festival, dont 4 dès vendredi (Les Rappeurs en Carton, Miles Kane, Gavin James et Cypress Hill), 5 samedi (Bekar, Shame, Maggie Rogers, Macklemore, Arnaud Rebotini) et 6 dimanche (Old Tree'z, IDLES, Jonathan Wilson, John Butler Trio, Rival Sons et Editors).Vous pourrez les visionner ci-dessous.

Ce trio lillo-dunkerquois est l'un des vainqueurs du tremplin régional. Mi-punk, mi-rap, mi-électro, Charly, 120 et Monkey s'inspirent aussi bien des Beastie Boys que d'Orelsan. Ils joueront vendredi à 17h sur la Green Room, la scène secondaire du Main Square (Durée prévue : 30 minutes).



Gavin James (vendredi, 17h30)

Miles Kane (vendredi, 20h)

Cypress Hill (vendredi, 23h25)

Bekar (samedi, 15h)

Shame (samedi, 17h)

Maggie Rogers (samedi, 19h15)

Macklemore (samedi, 21h30)

Arnaud Rebotini (samedi, 0h40)

Old Tree'z (dimanche, 14h30)

IDLES (dimanche, 15h)

Jonathan Wilson (dimanche, 15h30)

John Butler Trio (dimanche, 16h30)

Rival Sons (dimanche, 18h45)

Editors (dimanche, 22h20)

Ce chanteur irlandais fêtera ses 28 ans vendredi sur la Main Stage, la scène principale du Main Square. Elevé dans une famille de musiciens, il s'est fait connaître en jouant en première partie de concerts d'Ed Sheeran, Sam Smith ou de ses compatriotes de Kodaline. Son tube "Always" cartonne actuellement en France (Durée prévue : 1 heure).Ancien leader des Rascals et deuxième moitié des Last Shadow Puppets avec Alex Turner (Arctic Monkeys), Miles Kane mène aussi avec brio sa carrière solo. A 33 ans, le chanteur de Liverpool compte trois albums à son actifs et quelques hits aux mélodies accrocheuses comme "Don't Forget Who You Are" ou "Rearrange". Son concert au Main Square sera aussi retransmis en Facebook Live via les pages de France 3 Nord Pas-de-Calais et Culturebox (Durée prévue : 1 heure).Ces légendes du rap West Coast ont vendu 18 millions d'albums depuis leur formation en 1986 à Los Angeles. Connu pour son humour, son apologie de la fumette et son sens du spectacle sur scène, Cypress Hill a signé un énorme tube dans les années 90 avec "Insane in The Brain". Ce quatuor latino est également très apprécié des amateurs de rock, après des collaborations avec Biohazard, Rage Against The Machine ou Deftones. Son concert au Main Square sera aussi retransmis en Facebook Live via les pages de France 3 Nord Pas-de-Calais et Culturebox (Durée prévue : 1 heure).Ce rappeur lillois de 21 ans est l'un des lauréats du tremplin régional, dont le style plaira aux fans de Damso ou Lomepal eux aussi conviés au Main Square cette année. Son "rap conscient", parfois mélancolique, a déjà des adeptes. L'un de ses titres, "ByeBye" comptabilise plus de 200 000 vues sur Youtube. Un talent à suivre (Durée prévue : 30 minutes).Originaire de Londres, Shame est l'une des valeurs montantes de la scène rock alternative britannique. Ce quintet est un groupe engagé qui s'est distingué il y a deux ans en sortant "Visa Vulture", une chanson au vitriol s'en prenant à la Première ministre anglaise Theresa May et sa politique à l'égard des migrants (Durée prévue : 1 heure).L'Américaine Maggie Rogers avait tapé dans l'oeil de Pharrell Williams lors d'une masterclass organisée à l'Université de New York en 2016. Aujourd'hui âgée de 25 ans, la jeune femme aux engagements féministes commence à percer à l'international avec des titres comme "Fallingwater", "Give a Little" ou "Light On". De gros festivals britanniques comme Reading+Leeds et Glastonbury lui ont déjà déroulé le tapis rouge (Durée prévue : 1 heure).Après un premier passage à Arras en 2016 avec son compère Ryan Lewis, Benjamin Hammond Haggerty, alias Macklemore, revient mettre le feu au Main Square avec sa batterie de tubes comme "Glorious", "Downton", "Can't Hold Us" ou "Thrift Shop", vu plus d'un milliard de fois sur Youtube. Le rappeur américain de 36 ans propose, comme à son habitude, un spectacle haut en couleurs, avec cuivres et danseuses. Son concert au Main Square sera aussi retransmis en Facebook Live via les pages de France 3 Nord Pas-de-Calais et Culturebox (Durée prévue : 1 heure 15 minutes).Pionnier de la French Touch, Arnaud Rebotini, 49 ans, a reçu un César en 2018 pour la musique du film " 120 battements par minute", sur les militants d'Act-Up. Il vient clôturer ce samedi la deuxième journée du Main Square 2019 (Durée prévue : 1 heure 10 minutes).Ce trio lillo-arrageois est l'un des lauréats du tremplin régional. Impliqués dans la défense de l'environnement, Moh, Romain et Mélanie proposent une musique pop-folk planante et sensorielle (Durée prévue : 30 minutes).Digne héritier des Clash et des Buzzcocks, le groupe punk IDLES vient de livrer un concert mémorable le week-end dernier à Glastonbury. Originaires de Bristol, le chanteur Joe Talbot et ses camarades ravivent la flamme d'un rock anglais engagé. Dans leurs chansons "G.R.E.A.T." et "Danny Nedelko", ils dénoncent la repli identitaire du Brexit, la xénophobie et prennent la défense des immigrés. Leurs refrains entêtants vont sans doute déclencher quelques pogos dans la foule (Durée prévue : 1 heure).Ancien membre du groupe Muscadine, ce musicien californien de 44 ans tourne désormais en solo. Encore méconnu en France, il a collaboré avec quelques figures de la scène folk / rock américaine comme David Crosby et Graham Nash (Crosby, Stills & Nash) ou Father John Misty, mais aussi avec des stars de la pop comme Lady Gaga ou Beyoncé (Durée prévue : 1 heure).L'Australien John Butler et son groupe reviennent cette année à Arras après un premier passage en 2014. Leur jam rock - mêlant les styles et les influences - compte bon nombre d'adeptes, leurs albums s'étant écoulés par millions sur la planète (Durée prévue : 1 heure).Ce groupe rock de Long Beach, en Californie, est un habitué du Main Square. Rival Sons se pose en héritier musical et scénique de Led Zeppelin ou Black Sabbath, avec un son puissant et magnétique (Durée prévue : 1 heure).Inspiré à ses débuts par la cold wave d'Echo and The Bunnymen et Joy Division, ce groupe anglais originaire de Birmingham compte désormais 15 ans de carrière, ponctuée par six albums. Des morceaux comme "Bullets", "Munich" ou "All Sparks" sont devenus des classiques sur les scènes festivalières européennes (Durée prévue : 1 heure).Tous ces concerts seront disponibles en replay après leur diffusion en direct.