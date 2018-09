Wailly : il met un pare-choc en vente sur Le Bon Coin, et se fait dépouiller par des “clients” potentiels

Il voulait mettre un peu de beurre dans les épinards, et s'est finalement retrouvé délesté de sa voiture et de son téléphone. C'est la mésaventure qui est arrivée dimanche en fin de journée à Wailly, près d'Arras, à un particulier qui avait mis en vente un pare-choc de voiture sur le site de petites annonces Le Bon Coin.



Au rendez-vous qui était fixé à 19 heures avec un client potentiel, le vendeur s'est retrouvé face à un groupe de cinq individus. Deux d'entre eux ont immobilisé le vendeur en l'étranglant par derrière, pendant qu'un troisième procédait à sa fouille, en réclamant son téléphone. Le mobile était resté dans la Peugeot 207 de la victime. Les malfaiteurs se sont emparé de la voiture puis ont pris la fuite, non sans avoir menacé la victime, en la prévenant qu'ils connaissaient son adresse.



Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour identifier les voleurs.