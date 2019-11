Les pompiers d'Auxi-le-Château et de Saint-Pol-sur-Ternoise et le SMUR de Doullens sont intervenus ce matin vers 6h30, suite à un accident de la circulation, à la sortie d'Auxi-le-Château.



Ils ont retrouvé un jeune homme de 26 ans en arrêt cardio-respiratoire. Malgré une tentative de réanimation, le décès a été prononcé sur place.



On ignore pour l'heure les circonstances de ce drame n'impliquant qu'une seule voiture. Les gendarmes sont en charge de l'enquête pour déterminer ce qui a pu se passer.