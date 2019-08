[#FinAppelàTémoin] Dany a été retrouvé sain et sauf. Merci pour vos RT pic.twitter.com/gjU9VfrzBc — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) August 20, 2019

Dany, Avionnais âgé de 45 ans, a été retrouvé sain et sauf après sa disparition, signalée début août. La police du Pas-de-Calais avait lancé un appel à témoins après qu'il a quitté son domicile le lundi 5 août à 17h30, sans téléphone et sans moyen de paiement,Sa disparition avait par ailleurs été jugée inquiétante par son ex-conjointe et mère de ses enfants. Le quadragénaire a finalement été retrouvé indemne, a indiqué la police du Pas-de-Calais sur son compte Twitter.